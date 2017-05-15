Глава МИД: В дипломатии переговоры ради переговоров не существуют

2017-05-15 08:48 | www.oxu.az | 3

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров прокомментировал высказывание главы МИД Армении Эдварда Налбандяна о возможной встрече министров после визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил глава МИД Азербайджана.

Он отметил, что в принципе встреча возможна: «Следуя логике встречи в Москве министров иностранных дел трех стран у меня сложилось такое впечатление, что вывод войск взамен на мир или территории взамен на мир возможно. Это логика всего переговорного процесса за последние 12 лет. Но в дипломатии переговоры ради переговоров не существуют. Уже всем ясно, что Армения должна вывести свои войска с оккупированных территорий Азербайджана».

A.M.