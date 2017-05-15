ЧМ-2030 по футболу может пройти в четырех странах

2017-05-15 09:12 | www.oxu.az | 2

Республика Корея, КНДР, Китай и Япония могут совместно провести чемпионат мира по футболу в 2030 году.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Корейской футбольной ассоциации Чун Мун Гу.

«Если Южная и Северная Кореи, Китай и Япония подробно обсудят этот вопрос, думаю, будет хорошая возможность совместно провести ЧМ-2030», - сказал он. По мнению Чун Мун Гу, КНДР присоединится к плану после того, как остальные три страны договорятся о деталях.

Чун Мун Гу также заявил, что он намерен организовать проведение в стране Кубка Азии по футболу.

A.M.