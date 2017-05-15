Ким Чен Ын о новых ракетных испытаниях

2017-05-15 09:32 | www.oxu.az | 3

Лидер КНДР Ким Чен Ын дал указание ученым и технологам в ракетной отрасли «готовиться к новым испытаниям».

Как передает Oxu.Az, cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в понедельник информационное агентство ЦТАК.

По данным, он заявил об этом после проведенного 14 мая запуска баллистической ракеты средней дальности «Хвансон-12» нового типа, которая пролетела 787 км.

Необходимо «создавать более точные и диверсифицированные ядерные устройства и ударные средства, а также готовиться к новым испытаниям, которые будут продолжаться до тех пор, пока Соединенные Штаты и их вассалы не сделают правильный выбор», отметил лидер. Назвав КНДР «ядерной державой с мощным военным потенциалом сдерживания», Ким Чен Ын подчеркнул, что Пхеньян «готов дать ответ, если США осмелятся осуществить военную провокацию в отношении народной республики».

КНДР успешно осуществила в воскресенье запуск баллистической ракеты средней дальности «Хвансон-12».

Н.О.