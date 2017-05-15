Попытка закрытия ВАК преследует цель нанести вред азербайджано-российским отношениям – профессор

2017-05-15 09:40 | www.trend.az | 4

БАКУ/ Trend/ - Подача иска в связи с аннулированием регистрации Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК), преследует цель нанести вред отношениям между Азербайджаном и Россией. Об этом Trend сказал профессор Академии государственного управления при Президенте Азербайджана, доктор политических наук Эльчин Ахмедов.

Отметив, что связи между двумя государствами во всех сферах находятся на высоком уровне, Ахмедов сказал, что эти отношения уже достигли уровня стратегического сотрудничества.

По его словам, Азербайджанское государство всегда проявляло большую заботу о проживающих в стране русских.

«В Азербайджане очень внимательно относятся к развитию русского языка, литературы и традиций. Азербайджан одна из немногих стран, где образование во всех учебных заведениях ведется параллельно на азербайджанском и русском языках. Кроме того, в Азербайджане осуществляют деятельность около 600 российских компаний, прямые инвестиции которых превышает миллиард долларов. Несмотря на все вышесказанное, попытка ликвидации ВАК является результатом совместной деятельности антиазербайджанских сил и армянского лобби. Он направлен на нанесение вреда отношениям между двумя странами. Подобные шаги серьезно беспокоят азербайджанскую общественность», - сказал профессор.

Ахмедов добавил, что до сегодняшнего дня ВАК не делал ничего, что противоречило бы законам или же национальным интересам России.

«Напротив, эта структура всегда активно участвовала в общественно-политической, культурной жизни России, и все это должно приниматься в расчет», - сказал Ахмедов.

Отметим, что 15 мая на основании обращения минюста России состоится суд по вопросу аннулирования регистрации Всероссийского азербайджанского конгресса.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев)