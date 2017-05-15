Тяжелое ДТП в Кюрдамире: Перевернулся автомобиль

2017-05-15 09:49 | www.oxu.az | 3

В Кюрдамире в результате ДТП есть пострадавшие.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, на 185-ом километре основной магистральной дороги Баку-Газах Афраил Гашимов, 1964 года рождения, на автомобиле «ВАЗ 2107» столкнулся с автомобилем Daewoo, управляемым Орханом Мамедовым.

От силы удара «ВАЗ» перевернулся. В результате пассажиры «ВАЗ 2107» - жители Кюрдамирского района 37-летняя Рашида Шихалиева, 58-летний Гаракиши Гулиев, 24-летняя Рухана Джебраилова и 36-летняя Света Исмайлова с различными травмами были доставлены в Центральную больницу Кюрдамирского района.

По факту ведется расследование.

A.M.

