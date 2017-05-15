Скончался американский актер Пауэрс Бут

2017-05-15 09:44 | www.trend.az | 4

Американский актер Пауэрс Бут, снявшийся в фильме "Город грехов", скончался в возрасте 68 лет. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает телеканал CNN со ссылкой на его агента.

Актер умер в воскресенье во сне, находясь в своем доме в Лос-Анджелесе.

Главная роль в телефильме "Гайанская трагедия: История Джима Джонса" принесла ему премию "Эмми" в категории "лучшая мужская роль в мини-сериале или фильме". В фильмах "Город грехов" и "Город грехов 2" Бут сыграл роль сенатора Рорка.