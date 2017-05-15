ВС Армении нарушили режим прекращения огня 117 раз за сутки

2017-05-15 09:45 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 117 раз, сообщает в понедельник министерство обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах Ноемберянского района, в селах Паравакар, Беркабер и на безымянных высотах Иджеванского района Армении, в селах Айгедзор, Айгепар и на безымянных высотах Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селе Кохнегышлаг Агстафинского района, в селах Гаймаглы, Бала Джафарли, Гызылгаджилы, Мезем и на безымянных высотах Газахского района, в селах Мунджуглу, Коханеби и на безымянных высотах Товузского района, на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Немирли, Гарагашлы, Джевахирли, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Гараханбейли, Горадиз, Ашагы Вейсалли Физулинского района и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорно-Карабахского региона и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.