В Папуа-Новой Гвинее во время бунта застрелили 17 заключенных

2017-05-15 09:55 | www.oxu.az | 2

Сотрудники полиции застрелили по меньшей мере 17 заключенных во время их попытки бегства из тюрьмы города Лаэ в Папуа-Новой Гвинее.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Radio New Zealand.

Правоохранители Лаэ заявили, что погибшие были среди 77 человек, устроивших бунт в тюрьме Буимо. Правоохранителям удалось поймать трех человек, в то время как 57 находятся на свободе, сообщают СМИ.

Как отмечает радио, в феврале текущего года из тюрьмы сбежали 90 человек, 12 заключенных были убиты.

Н.О.