Режим прекращения огня был нарушен 117 раз

2017-05-15 10:07 | www.apa.az | 2

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 117 раз.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, с позиций, расположенных на безымянных высотах Ноемберянского района, в селах Паравакар, Беркабер и на безымянных высотах Иджеванского района, в селах Айгедзор, Айгепар и на безымянных высотах Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селе Кохнегышлаг Акстафинского района, в селах Гаймаглы, Бала Джафарли, Гызылгаджылы, Мезем и на безымянных высотах Газахского района, в селах Мунджуглу, Коханеби и на безымянных высотах Товузского района, на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Немирли, Гарагашлы, Джевахирли, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Гараханбейли, Горадиз, Ашагы Вейселли Физулинского района и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.