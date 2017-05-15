В столице Йемена объявили чрезвычайное положение
2017-05-15 10:12 | www.oxu.az | 2
В столице Йемена Сане объявили чрезвычайное положение из-за эпидемии холеры, из-за которой погибли десятки людей.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Gazeta.ru, Минздрав страны призвал различные гуманитарные организации оказать помощь в сложившейся ситуации и предотвратить «беспрецедентную катастрофу».
Отмечается, что система здравоохранения страны, пострадавшая в результате двухлетней войны, не может самостоятельно справиться со вспышкой болезни.
Н.О.