В столице Йемена объявили чрезвычайное положение

2017-05-15 10:12 | www.oxu.az | 2

В столице Йемена Сане объявили чрезвычайное положение из-за эпидемии холеры, из-за которой погибли десятки людей.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Gazeta.ru, Минздрав страны призвал различные гуманитарные организации оказать помощь в сложившейся ситуации и предотвратить «беспрецедентную катастрофу».

Отмечается, что система здравоохранения страны, пострадавшая в результате двухлетней войны, не может самостоятельно справиться со вспышкой болезни.

Н.О.