ФАО готова содействовать функционированию Агентства продбезопасности Азербайджана (Эксклюзив)

2017-05-15 10:04 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) готова содействовать формированию и функционированию Агентства продовольственной безопасности Азербайджана, сказал заместитель генерального директора ФАО и региональный представитель по Европе и Центральной Азии Владимир Рахманин в интервью Trend.

"Я рад, что правительство Азербайджана приняло решение создать Агентство продовольственной безопасности на основе президентского указа", - отметил Рахманин.

Рахманин отметил, что это важное и позитивное решение, принятое правительством страны для обеспечения эффективной системы безопасности пищевых продуктов, отвечает основным задачам ФАО.

Создание такого агентства позволит повысить стандарты безопасности пищевых продуктов в Азербайджане и продвинет экспортный потенциал страны, добавил заместитель гендиректора ФАО.

"ФАО готово содействовать формированию и функционированию Агентства продовольственной безопасности Азербайджана путем укрепления национальных нормативов контроля над продуктами питания и расширения участия Азербайджана в Комиссии Codex Alimentarius", - сказал Рахманин.

Это содействие может включать в себя независимые научные консультации, а также усиление управления безопасностью пищевых продуктов с целью исключения распространения заболеваний и соблюдения безопасности пищевых продуктов, предотвращения торговых сбоев, обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям, создания устойчивой цепочки производства и реализации агропродовольственных товаров, пояснил заместитель гендиректора ФАО.

Рахманин отметил, что ФАО также разрабатывает онлайн-платформы для глобальных сетей, базы данных для обмена информацией и инструменты для поддержки управления безопасностью пищевых продуктов, из которых Азербайджан может извлечь выгоду.

В феврале этого года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о дополнительных мерах по усовершенствованию системы продовольственной безопасности в стране.

Согласно указу, с целью обеспечения в Азербайджане нормативного регулирования безопасности продуктов питания (разработка и утверждение санитарных норм и правил, а также гигиенических нормативов), анализа рисков, проведения в установленном законом порядке работ по гигиенической сертификации, в том числе предоставления сертификата качества продовольственной продукции, экспортируемой в зарубежные страны, а также осуществления государственного контроля в сфере защиты прав потребителей продуктов питания, и на всех этапах производства пищевой продукции на основе принципа "с поля на стол", и в соответствии с уровнем риска продукции, создается Агентство продовольственной безопасности Азербайджана.

С целью обеспечения деятельности агентства также создается Комиссия по продовольственной безопасности. Председатель комиссии - вице-премьер Азербайджана Али Ахмедов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn