В ДТП в Евлахе погибли не 6, а 5 человек – ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2017-05-15 10:15 | www.oxu.az | 2

Как сообщалось, 12 мая в Евлахском районе произошло тяжелое ДТП.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел на автомобильной дороге Мингячевир-Бахрамтепе на территории села Танрыгулулар.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения автомобилей «ВАЗ 21015» и «ВАЗ 21072» 5 человек погибли на месте, а 1 – по дороге в больницу.

Однако в Главном управлении Государственной дорожной полиции сообщили avtosfer.az, что погибших было пятеро. Трое из них были сотрудниками компании «Veysəloğlu».

13.05.2017 (11:18)

Трое из погибших в результате вчерашнего ДТП в Евлахском районе были сотрудниками фирмы «Veysəloğlu».

Как передает Oxu.Az, пассажиры одного из автомобилей Зульгадар Зульгадарли, 1993 года рождения, Пярвиз Зейналов, 1988 года рождения и Захир Аллахвердиев, 1992 года рождения, являлись представителями бардинского офиса фирмы.

Остальные погибшие были жителями села Салахлы Евлахского района.

21:22 (12.05.2017)

В Евлахе произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, авария произошла на пролегающем через село Танрыгулулар отрезке автомобильной дороги Мингячевир-Бахрамтепе.

В результате столкновения автомобилей «ВАЗ-21015» и «ВАЗ-2107» пять человек погибли на месте аварии, а один скончался по дороге в больницу.

По факту ведется расследование.

С.Б.

