Крокодилы съели священника, демонстрировавшего, как Иисус ходил по воде

2017-05-15 10:22 | www.oxu.az | 2

В Зимбабве три крокодила съели церковного деятеля Джонатана Мтхетхву, который хотел продемонстрировать, как Иисус ходил по воде.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в местности, в которой обитает большое количество хищников. Священник привел своих учеников для демонстрации одного из чудес, описанных в Библии — хождение Иисуса Христа по воде. Как пишет издание, Мтхетхва вошел в воду, прошел примерно тридцать метров и в момент, когда он собирался выйти на берег, на него напали три крокодила.

«Мы до сих пор не понимаем, как это могло произойти, так как он молился целую неделю, а крокодилы покончили с ним буквально за пару минут», - прокомментировал случившееся один из учеников Мтхетхвы.

Издание отмечает, что на момент приезда сотрудников экстренных служб священник уже был мертв.

Ранее в Зимбабве крокодилы съели профессионального охотника Скотта ван Зила.

Н.О.