В Брюсселе состоятся предварительные дебаты ЕС к саммиту "Восточное партнерство"

2017-05-15 10:18 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ Совет ЕС по иностранным делам обсудит в понедельник вопрос о "Восточном партнерстве" ввиду министерской встречи 19 июня в Люксембурге и саммита с участниками программы 24 ноября в Брюсселе, заявил журналистам высокопоставленный европейский чиновник, сообщает Интерфакс.

"В понедельник состоятся своего рода подготовительные дебаты к саммиту", - сказал чиновник ЕС. Он напомнил некоторые приоритеты для обсуждения, которые будут рассматриваться и на министерской встрече в Люксембурге: экономическое развитие, управление, связь, энергетическая эффективность, окружающая среда, транспорт, контакты между людьми.

По мнению источника, "это будет своевременной возможностью для министров подчеркнуть наши обязательства по развитию двусторонних и многосторонних отношений с шестью странами "Восточного партнерства" ( Азербайджаном, , Белоруссией, Грузией, Молдавией, Украиной и Арменией) и это также великолепный повод подвести итог прогресса по всем приоритетным проектам".

Отвечая на вопрос, собеседник СМИ сказал, что на Совете ЕС "не будет делать особых акцентов" на отдельных странах программы, однако министры могут поднять специальные вопросы по ним, добавив, что недавно стартовали переговоры с Азербайджаном.

Совет ЕС 14 ноября выдал мандат Европейской комиссии и высокому представителю по иностранным делам и политике безопасности на ведение переговоров от имени ЕС и его государств-членов по вопросу всеобъемлющего соглашения с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года и должно больше учитывать общие цели и проблемы, с которыми сталкиваются ЕС и Азербайджан сегодня. Соглашение будет отвечать принципам, одобренным в 2015 году в документе института Политики европейского соседства, и предложит обновленную основу для политического диалога и взаимовыгодного сотрудничества между ЕС и Азербайджаном.

Следующий раунд переговоров по новому соглашению состоится в ближайшие дни в Баку.

(Автор: Эльмира Таривердиева )