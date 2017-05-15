На Хоккайдо разбился японский самолет-разведчик

2017-05-15 10:26 | www.oxu.az | 2

Разведывательный самолет воздушных сил самообороны Японии потерпел крушение в районе острова Хоккайдо.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на BBC, об этом сообщают японские СМИ.

Министерство обороны страны сообщило о том, что самолет перестал выходить на связь с авиадиспетчерами. На борту самолета были четыре человека, уточка агентство Киодо Цусин.

По данным министерства обороны, самолет был приписан к северному подразделению воздушных сил. Он вылетел из Саппоро в Хакодате для экстренной перевозки пациента, которому требовалась неотложная помощь.

Телекомпания NHK уточняет, что обломки самолета уже обнаружены в районе города Ассабу в южной части острова Хоккайдо.

Н.О.