На Хоккайдо разбился японский самолет-разведчик
2017-05-15 10:26 | www.oxu.az | 2
Разведывательный самолет воздушных сил самообороны Японии потерпел крушение в районе острова Хоккайдо.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на BBC, об этом сообщают японские СМИ.
Министерство обороны страны сообщило о том, что самолет перестал выходить на связь с авиадиспетчерами. На борту самолета были четыре человека, уточка агентство Киодо Цусин.
По данным министерства обороны, самолет был приписан к северному подразделению воздушных сил. Он вылетел из Саппоро в Хакодате для экстренной перевозки пациента, которому требовалась неотложная помощь.
Телекомпания NHK уточняет, что обломки самолета уже обнаружены в районе города Ассабу в южной части острова Хоккайдо.
Н.О.