В Новханы повесился 19-летний юноша

2017-05-15 10:36 | www.oxu.az | 3

На Абшероне произошел случай суицида.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент был зарегистрирован в поселке Новханы.

Эльвин Гулиев, 1998 года рождения, совершил суицид, повесившись у себя в доме. Причина суицида Эльвина Гулиева пока не известна.

Его тело передано в Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

По факту в Абшеронской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса, расследование продолжается.

З.Г.

