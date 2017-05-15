В Новханы повесился 19-летний юноша
2017-05-15 10:36 | www.oxu.az | 3
На Абшероне произошел случай суицида.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент был зарегистрирован в поселке Новханы.
Эльвин Гулиев, 1998 года рождения, совершил суицид, повесившись у себя в доме. Причина суицида Эльвина Гулиева пока не известна.
Его тело передано в Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.
По факту в Абшеронской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса, расследование продолжается.