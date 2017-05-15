Сенаторы потребовали у Трампа записи разговоров с экс-главой ФБР

2017-05-15 10:40 | www.oxu.az | 3

Американские сенаторы Чарльз Шумер, Линдси Грэм и Майк Ли призвали президента Дональда Трампа передать властям записи разговоров с экс-директором ФБР Джеймсом Коми, если таковые существуют, передает Oxu.Az со ссылкой на BBC.

Ранее Трамп намекнул в своем «Твиттере», что такие записи, возможно, есть. «Перед тем как «сливать» информацию прессе, Джеймсу Коми лучше убедиться, что не существует записей наших разговоров», - написал президент. Белый дом не подтверждал и не опровергал наличие этих записей.

Лидер демократов в сенате США Чарльз Шумер заявил, что уничтожение записей разговоров Трампа и Коми будет нарушением закона. «Если записей не существует, он [Трамп] должен извиниться перед Коми и американским народом за дезинформацию», - сказал Шумер.

Республиканец Линдси Грэм призвал Трампа четко сказать, существуют ли эти записи. Если они существуют, то записи должны быть переданы властям, заявил он.

Дональд Трамп уволил главу ФБР Джеймса Коми 10 мая. Трамп стал вторым президентом, уволившим директора ФБР. В 1993 году на такой же шаг пошел президент Билл Клинтон - он уволил главу ФБР Уильяма Сешнса.

Н.О.