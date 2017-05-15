Азербайджанские пловцы вышли в полуфинал Исламиады

2017-05-15 10:34 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские пловцы Борис Кириллов и Николай Траров вышли в полуфиналы соревнований по плаванию на дистанции 50 метров свободным стилем в рамках IV Игр исламской солидарности в Баку.

В квалификации Кириллов показал результат 24,19 секунды, а Траров - 25,48 секунды.

В полуфинал также прошли представители Индонезии, Турции, Иордании, Марокко, Ирана, Алжира, Сенегала, Саудовской Аравии, Пакистана и Гайаны.

Еще один азербайджанский пловец Дмитрий Салей вышел в полуфиналы на дистанции 100 метров брассом.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Авторы: Гусейн Велиев, Анвар Мамедов)