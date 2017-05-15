В Баку состоялась презентация проекта ART Rising в поддержку художников (ФОТО)

2017-05-15 10:37 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее искусств состоялась презентация проекта ART Rising, главной целью которого является продвижение азербайджанских художников, сообщили Trend Life организаторы.

Проект также ставит перед собой задачу защиту авторских прав, обеспечение юридической поддержки и продвижения художников. Гостям был представлен сайт проекта ART Rising, который является онлайн-платформой для реализации идей и произведений художников.

В рамках презентации проекта состоялась выставка работ художников, скульпторов и мастеров рукоделия. В экспозиции были представлены работы 20 молодых и 11 именитых художников, пяти скульпторов, семи мастеров рукоделия, а также Самира Качаева - талантливого молодого скульптора, выпускника Азербайджанской государственной академии художеств, погибшего в ожесточенных боях в апреле 2016 года, начавшихся в результате провокации армянских вооруженных формирований.

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(Автор: Вугар Иманов)