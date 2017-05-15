4. İslami Dayanışma Oyunları'nda Azerbaycan liderliğini koruyor

2017-05-15 10:42 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleşen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda ev sahibi Azerbaycan kazanılan madalya sayısı ile liderliğini sürdürüyor.

Şu ana kadar tamamlanan müsabakalarda Azerbaycan 24 altın, 17 gümüş ve 9 bronz olmak üzere 50 madalya kazandı.

İkinci sırada yer alan Türkiye ise, 20 altın, 24 gümüş ve 15 bronz madalya ile en çok madalya kazanan ülke.

Özbekistan ise 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda 5 altın, 4 gümüş ve 12 bronz madalya ile üçüncü yerde kararlaştı.

Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’de 12-22 Mayıs’ta düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları’nda Türkiye, 21 branşta 339 sporcuyla yer alıyor. Ev sahibi Azerbaycan’ın ardından oyunlara en fazla sporcuyla katılan ülke Türkiye oldu.

4. İslami Dayanışma Oyunları açılış töreni 12 mayısta gerçekleşti. 22 mayısa kadar devam edecek yarışmalarda 20 branşta müsabakalar, 16 spor salonunda gerçekleşecek.

4. İslami Dayanışma Oyunları'nda madalya listesi: