В Баку в одном и том же месте произошло два ДТП: Есть раненые
2017-05-15 10:46 | www.oxu.az | 3
В Баку по одному и тому же адресу произошли два дорожно-транспортных происшествия.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в Сабунчинском районе.
Автомобиль марки Mercedes столкнулся с ехавшим по встречной полосе «ВАЗ 2106». В результате пострадали четыре женщины, находившиеся в автомобилях, а также малолетний ребенок.
Через короткое время после инцидента на этом же месте автомобиль Opel сошел с дороги и перевернулся. В результате пострадали три человека.
По обоим фактам ведется расследование.