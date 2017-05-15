В Баку в одном и том же месте произошло два ДТП: Есть раненые

2017-05-15 10:46 | www.oxu.az | 3

В Баку по одному и тому же адресу произошли два дорожно-транспортных происшествия.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в Сабунчинском районе.

Автомобиль марки Mercedes столкнулся с ехавшим по встречной полосе «ВАЗ 2106». В результате пострадали четыре женщины, находившиеся в автомобилях, а также малолетний ребенок.

Через короткое время после инцидента на этом же месте автомобиль Opel сошел с дороги и перевернулся. В результате пострадали три человека.

По обоим фактам ведется расследование.

A.M.

