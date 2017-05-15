Около 67% иранцев будут голосовать на президентских выборах - опрос

2017-05-15 10:41 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ Около 66,7 % респондентов опроса, проведенного Информационным агентством Исламской Республики (IRNA) 7-8 мая, заявили, что они будут участвовать в президентских выборах 19 мая в Иране.

Опрос проводился в случайном порядке среди 6 089 человек из 31 провинции.

16,2% респондентов заявили, что еще не решили, участвовать в голосовании или нет.

Сравнивая предыдущий опрос IRNA, проведенный 1-2 мая, новые опросы показывают, что число людей, решивших принять участие в голосовании, увеличилось на 3 %.

Согласно предыдущему опросу, 63,9 % респондентов заявили, что отдадут свои голоса на предстоящих выборах в Иране.

Отвечая на вопрос о своих политических склонностях, 27,8% респондентов сказали, что их взгляды ближе к реформистам, а 23,3% сказали, что они ближе к консерваторам, а 14% сказали, что они предпочитают умеренных.

Около 20,7% респондентов заявили, что их взгляды не близки ни к одной из существующих политических партий, а 14,2% других заявили, что они не располагают информацией о политических группировках в стране.

Более того, 63,4 % респондентов заявили, что они уже выбрали своего кандидата, а 36,6 % заявили, что они всё ещё ждут и хотят узнать о планах кандидатов в президентской кампании, чтобы принять решение об их окончательном выборе.

19 мая 2017 года в Иране состоятся 12-е президентские и пятые выборы в городские и сельские советы, а также парламентские выборы по некоторым избирательным округам.

На пост президента претендуют Ибрахим Раиси, хранитель святых Имама Резы, вице-президент Ирана Исхак Джахангири, мэр Тегерана Мохаммад Бакер Галибаф, бывший министр культуры и исламского руководства Мустафа Мирсалим и бывший вице-президент Мустафа Хашеми Таба, а также президент Хасан Рухани.

(Автор: Эльмира Таривердиева )