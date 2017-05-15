Сборная Азербайджана по дзюдо победила сборную Кыргызстана в Исламиаде в командных соревнованиях

2017-05-15 10:44 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Сборная Азербайджана по дзюдо победила сборную Кыргызстана в командном соревновании в рамках IV Игр исламской солидарности.

Первые командные соревнования по дзюдо прошли между сборными Азербайджана и Кыргызстана в понедельник. Азербайджанские дзюдоисты одержали победу над соперниками со счетом 5:0.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Эльчин Мехтиев)