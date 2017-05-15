В Баку за пересечение специальных дорожных полос оштрафованы около 1000 водителей

2017-05-15 11:08 | www.apa.az | 4

Как сообщил АПА начальник отдела по связям с общественностью Государственного управления дорожной полиции города Баку, полковник Вагиф Асадов, контроль за дорожными разделительными полосами, нанесенными в связи с IV Играми исламской солидарности, продолжается:

«С 5 мая по сей день к административной ответственности за нарушение правил движения по специальным полосам был привлечен 941 человек».

Учитывая, что с завтрашнего дня интенсивность движения на этих полосах увеличится, В.Асадов обратился к водителям: «С завтрашнего дня число перевозящих спортсменов транспортных средств увеличится. В связи с этим просим водителей быть внимательными, не пересекать предусмотренные для соревнований полосы. В связи с этим просим водителей быть внимательными, не въезжать на полосы, предназначенные для соревнований. Еще раз довожу до вашего сведения, что не имеющие права пользоваться этими полосами будут привлечены к административной ответственности».

Отметим, Кабинет Министров издал распоряжение в связи с использованием специальных полос движения в Баку. Согласно распоряжению, специальные полосы движения в связи с проходящими в Баку IV Играми Исламской Солидарности будут использоваться с 5 по 25 мая.