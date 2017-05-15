Страны, не отдавшие ни одного голоса Азербайджану
2017-05-15 10:59 | www.oxu.az | 3
В субботу, 13 мая, в Киеве состоялся финал 62-го песенного конкурса «Евровидение».
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Qafqazinfo, представительница Азербайджана Диана Гаджиева (Dihaj) получило голоса лишь в 17 странах (включая жюри и зрительское голосование).
Наивысшую оценку выступлению Дианы дали наши грузинские соседи: грузинские жюри отдали Азербайджану 10 баллов, а зрители – 12 баллов.
Итоги голосования:
Болгария: Жюри - 5/ Зрительское голосование - 0
Бельгия: Жюри - 4/ Зрительское голосование - 0
Молдова: Жюри - 5/ Зрительское голосование – 10
Италия: Жюри - 12/ Зрительское голосование - 0
Венгрия: Жюри - 4/ Зрительское голосование - 0
Греция: Жюри - 10/ Зрительское голосование - 0
Кипр: Жюри - 1/ Зрительское голосование - 0
Польша: Жюри - 1/ Зрительское голосование - 0
Украина: Жюри - 6/ Зрительское голосование - 0
Албания: Жюри - 2/ Зрительское голосование - 0
Чехия: Жюри - 0/ Зрительское голосование - 10
Грузия: Жюри - 10/ Зрительское голосование - 12
Ирландия: Жюри - 1/ Зрительское голосование - 0
Черногория: Жюри - 0/ Зрительское голосование - 5
Словения: Жюри - 0/ Зрительское голосование - 4
Сан Марино: Жюри - 5/ Зрительское голосование – 1
29 участвовавших в конкурсе стран не оценили выступления представительницы Азербайджана, не отдав нашей стране ни одного балла. В их число вошли такие страны, как Мальта, Белоруссия, Хорватия, Сербия и т.д., не отдавшие Азербайджану ни одного балла.
Напомним, что Азербайджан отдал 8 баллов Португалии, 10 баллов – Молдове, 12 баллов – Белоруссии.