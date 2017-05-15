Страны, не отдавшие ни одного голоса Азербайджану

2017-05-15 10:59 | www.oxu.az | 3

В субботу, 13 мая, в Киеве состоялся финал 62-го песенного конкурса «Евровидение».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Qafqazinfo, представительница Азербайджана Диана Гаджиева (Dihaj) получило голоса лишь в 17 странах (включая жюри и зрительское голосование).

Наивысшую оценку выступлению Дианы дали наши грузинские соседи: грузинские жюри отдали Азербайджану 10 баллов, а зрители – 12 баллов.

Итоги голосования:

Болгария: Жюри - 5/ Зрительское голосование - 0

Бельгия: Жюри - 4/ Зрительское голосование - 0

Молдова: Жюри - 5/ Зрительское голосование – 10

Италия: Жюри - 12/ Зрительское голосование - 0

Венгрия: Жюри - 4/ Зрительское голосование - 0

Греция: Жюри - 10/ Зрительское голосование - 0

Кипр: Жюри - 1/ Зрительское голосование - 0

Польша: Жюри - 1/ Зрительское голосование - 0

Украина: Жюри - 6/ Зрительское голосование - 0

Албания: Жюри - 2/ Зрительское голосование - 0

Чехия: Жюри - 0/ Зрительское голосование - 10

Грузия: Жюри - 10/ Зрительское голосование - 12

Ирландия: Жюри - 1/ Зрительское голосование - 0

Черногория: Жюри - 0/ Зрительское голосование - 5

Словения: Жюри - 0/ Зрительское голосование - 4

Сан Марино: Жюри - 5/ Зрительское голосование – 1

29 участвовавших в конкурсе стран не оценили выступления представительницы Азербайджана, не отдав нашей стране ни одного балла. В их число вошли такие страны, как Мальта, Белоруссия, Хорватия, Сербия и т.д., не отдавшие Азербайджану ни одного балла.

Напомним, что Азербайджан отдал 8 баллов Португалии, 10 баллов – Молдове, 12 баллов – Белоруссии.

А.С.

