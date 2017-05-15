Купить квартиру в Баку, да еще и по выгодной цене? Это реально!

2017-05-15 11:05 | www.oxu.az | 3

Ваш дом идет под снос, и вы судорожно ищете подходящее жилье, беспокоясь о том, в какие «далекие края» вас может занести? Не ограничивайте себя малым, ищите по-настоящему выгодные для вас варианты! Давно мечтаете сменить опостылевший старый дом на комфортную и удобную квартиру, которая наполнит вашу жизнь комфортом и уютом?

На рынке недвижимости Азербайджана есть подходящие для вас предложения!

Если правильно выбрать время, можно неплохо сэкономить!

Удивительно, но факт: кризис - самое удачное время для покупки квартиры. Об этом свидетельствует и общая мировая практика, именно в периоды экономического спада происходят самые большие продажи недвижимости. Причин этому несколько: и множество выгодных предложений от застройщиков, которые ориентируются на среднюю покупательскую способность, и тот факт, что на рынке недвижимости сильно возросла конкуренция, а значит, у покупателя появилась возможность выбрать, действительно, лучшее, из того, что предлагает нам жилищный рынок.

Кризис, как лакмусовая бумажка, позволяет выявить самые удачные предложения из множества проектов, представленных самими разными строительных компаниями.

Эксперты утверждают, что минимальные цены на жилье уже достигнуты, и дальнейшего снижения стоимости квадратного метра не предвидится.

Кроме того, именно сейчас на азербайджанском рынке недвижимости можно найти привлекательные предложения на любой вкус, а значит, покупать квартиру надо именно сейчас – пока еще действуют выгодные акции и кампании. Возможно, это тот самый шанс, которого вы ждали всю жизнь. Пришло время заключить выгодную сделку!

«Panorama Park» - дом вашей мечты

Еще несколько лет назад квартиры в новостройке казались нам недостижимой роскошью. Просторные комнаты, налаженная инфраструктура – людям, ютившимся в тесных комнатушках «сталинок» и «хрущевок», было сложно даже представить себе, что когда-нибудь они смогут стать владельцами квартир в комфортабельном Жилом комплексе. Сегодня, благодаря выгодным предложениям строительной компании Alians Development эта мечта стала реальностью!

Покупая квартиру в жилом комплексе «Panorama Park», строительство которого будет завершено уже в этом году, вы приобретаете по-настоящему качественное и комфортабельное жилье, отвечающее всем современным требованиям в области строительства.

Кстати, название свое этот Жилой комплекс получил неспроста: благодаря выгодному расположению (на пересечении проспектов Гянджа и Нобель), из окон квартир «Panorama Park» открывается превосходная панорама на бакинскую бухту.

Здесь все продумано до мельчайших подробностей. Все, что нужно для комфорта и безопасности жильцов: круглосуточная охрана и видеокамеры, в каждом здании установлено по 3 лифта: 2 пассажирских и 1 грузовой. Они не «застрянут», даже если в доме отключат электричество, так как на такие случаи в подъемниках установлены UPS!

Строится «Panorama Park», по стандартам İSO 9001. Здания этого комплекса способны вынести землетрясение в 9 баллов.

Строительные материалы, используемые при возведении зданий «Panorama Park» прошли полную сертификацию, что гарантирует качество и надежность.

Благодаря установке вентилируемого фасада, застройщики добились максимальной звуко- и теплоизоляции зданий. Последнее, в свою очередь, позволяет сократить энергопотребление на 30%, и значительно экономит расходы домовладельцев.

Всю информацию о стройматериалах, используемых при строительстве этого Жилого комплекса, можно найти в открытом доступе. Прозрачность – один из основных принципов компании Alians Development, каждый потенциальный покупатель имеет возможность ознакомиться с проектной документацией, сертификатами качества стройматериалов и архитектурными, функционально-технологическими, и инженерно-техническими документами.

Кроме того, будущие владельцы квартир, при желании, могут посетить стройплощадку и ознакомиться с ходом текущих работ.

В «Panorama Park» предусмотрена двухэтажная автомобильная парковка, рассчитанная на 450 автомобилей, супермаркет, спорт и фитнес-залы, салон красоты и даже SPA. Позаботились застройщики и о детях, для которых на территории закрытого Жилого комплекса будет функционировать детский садик, а на благоустроенной придомовой территории расположена игровая и спортивная площадки для детей и взрослых.

Что же предлагают застройщики?

Профессиональная команда компании Alians Development, предоставляет полный спектр услуг по строительству зданий и внутренней отделке помещений, а значит, вы можете приобрести квартиру «под ключ» - останется лишь завезти мебель, и можно жить.

Если же у вас есть какие-то особые пожелания, можно купить квартиру и без ремонта. И если у вас нет доверенной строительной бригады, компания Alians Development предложит вам свои услуги, начиная от разработки проекта, и заканчивая его реализацией.

В «Panorama Park» можно приобрести 1,2,3,4,5-ти комнатные современные, удобные и практичные квартиры разных размеров и направлений в соответствии с вашими пожеланиями.

Причем, вам не придется заниматься бюрократической волокитой, для покупки достаточно предъявить минимальное количество самых необходимых документов.

И поверьте, даже «однушка» здесь покажется вам непривычно просторной и светлой, благодаря современным габаритным нормативам и удобной планировке.

Предложения, от которых вы не откажетесь

А теперь о самом главном! Эксклюзивные предложения от Alians Development заинтересуют каждого, кто задумывается о покупке недвижимости. Оно и понятно: от них действительно сложно отказаться.

В это сложно поверить, но, приобретая квартиру в «Panorama Park», каждый 10-ый квадратный метр жилплощади вы получаете бесплатно! Кампания распространяется на отремонтированные квартиры.

Покупая 50 кв. метров, вы оплачиваете всего лишь 45, при этом 5 кв. метров достаются вам от застройщика. Причем, эта кампания распространяется не только на тех покупателей, кто производит платеж в полной сумме стоимости квартиры, как это бывает обычно, но и на тех, кто приобретает жилплощадь в рассрочку до 5 лет по внутренней линии кредита с первоначальным взносом в размере 10% от полной стоимости под 9% годовых.

В случае если вы вносите первоначальный взнос в размере 30% от стоимости квартиры, вам предоставляется рассрочка на 50 месяцев абсолютно без процентов! Более того, если сумма первого взноса составит 50% от полной суммы, оставшуюся часть вы можете платить на протяжении 60 месяцев – без какой-либо переплаты.

Для примера: Внеся половину суммы оплаты за квартиру, общей площадью 50.93 квадратных метра (50% составляет 30 048 AZN), оставшуюся сумму вы можете спокойно выплачивать на протяжении 5 лет (500 манат в месяц).

И, конечно, не стоит забывать о том, что покупка квартиры в «Panorama Park» - это всегда удачное капиталовложение.

Недвижимость, а особенно, такая, будет всегда в цене. А значит, вы приобретете не только жилплощадь, но и уверенность в завтрашнем дне!

Дополнительную информацию о квартирах, акциях и всем, что касается Жилого комплекса Panorama Park можно получить по номерам: (+99455) 400 27 27 / 400 27 19 / *2727, и на Интернет-страничках:

https://www.facebook.com/alians.baku/

https://www.facebook.com/panoramaparkbaku/

http://alians.az/

http://panoramapark.az/az/

Смелее, вперед! Меняйте старое на новое, лучшее, комфортабельное! Квартира вашей мечты ждет вас!

Н.О.