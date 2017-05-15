В горах Азербайджана пройдет летняя битва диджеев

2017-05-15 10:59 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - 3 июня молодежь Азербайджана, гостей нашей прекрасной страны и просто любителей электронной музыки ждет грандиозный диджей-батл, организованный Richmond Club & Resort, Weagency и GuennolaMusic при поддержке Союза молодежи Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе СМА.

"Если вы хотите оторваться, поддержать любимых диджеев, провести крутую вечеринку в лесу, зажечь на дискотеке – добро пожаловать в Richmond Club & Resort, расположенный в одном из самых живописном уголков Азербайджана, в Пиркули, в 22 км от города Шамахы. Здесь на высоте 1400 метров над уровнем моря восьмерка лучших диджеев, прошедших в финал, раскачает тишину леса, подарив вам незабываемые впечатления. Диджеи самых разных стилей и направлений сразятся друг с другом за звание лучших. Их главное оружие – сумасшедшие сеты и зажигательное настроение! В Richmond Club помериться силами смогут не только профессионалы, но и молодые начинающие диджеи", - говорится в сообщении.

Лучшие диджеи столицы DJ Twist, DJ ED, DJ RaSL будут судить участников батла и определят победителей из числа 8 финалистов.

Ведущий – MC Remo Neal

Призовой фонд: первое место - 1000, второе – 500, третье - 300 манатов.



Для более подробной информации: https://www.facebook.com/events/1885948558323080/

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(Автор: Вугар Иманов)