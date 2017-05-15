Женская сборная Азербайджана по дзюдо начала командные соревнования на Исламиаде с победы

2017-05-15 11:09 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Женская сборная Азербайджана по дзюдо начала командные соревнования в рамках IV Игр исламской солидарности с победы.

Азербайджанские дзюдоистки встретились со сборной Узбекистана, одержав победу над соперницами со счетом 3:2.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Эльчин Мехтиев)