Население Азербайджана потратило на продукты питания 4,6 млрд. манатов

2017-05-15 11:09 | www.apa.az | 3

Как сообщили АПА-Экономикс в Госкомитете по статистике, в январе-апреле 2017 года на приобретение продуктов питания, напитков и табачных изделий население потратило 5 млрд. 161 млн. манатов, или 50,6% от общего объема затрат в объектах розничной торговли. Расходы на данную категорию товаров выросли по отношению к сопоставимому периоду прошлого года на 0,6%. Соответственно, 5 млрд. 39 млн. манатов, или 49,4% составили затраты на товары непродовольственного назначения с ростом на уровне 2,7%. В частности в структуре расходов 45,2% или 4 610,4 млн. манатов составили продукты питания, 5,4% или 550,87 млн. манатов - напитки и табачные изделия.

В январе-апреле 2017 года среднемесячный розничный товарооборот на душу населения составил 263,5 маната, что в номинальном выражении на 36 манатов превышает показатель за аналогичный период 2016 года. В целом средние затраты каждого жителя страны на продукты питания, напитки и табачные изделия составили 133,2 маната, а на товары непродовольственного назначения – 130,3 маната в месяц.