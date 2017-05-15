В Азербайджане будут исследовать долголетие
2017-05-15 11:11 | www.oxu.az | 3
Национальная академия наук Азербайджана планирует наладить сотрудничество с Российским институтом биорегулирования и геронтологии.
Как передает Oxu.Az, об этом Trend заявила директор института физиологии Национальной академии наук Азербайджана, доктор наук по философии Улдуз Гашымова.
По словам У.Гашымовой, совместные исследования в первую очередь коснутся назначения генетической тенденции к долголетию, продолжительностью жизни или обнаружения маркеров, коррелирующих старение организма.