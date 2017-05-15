В Азербайджане будут исследовать долголетие

2017-05-15 11:11 | www.oxu.az | 3

Национальная академия наук Азербайджана планирует наладить сотрудничество с Российским институтом биорегулирования и геронтологии.

Как передает Oxu.Az, об этом Trend заявила директор института физиологии Национальной академии наук Азербайджана, доктор наук по философии Улдуз Гашымова.

По словам У.Гашымовой, совместные исследования в первую очередь коснутся назначения генетической тенденции к долголетию, продолжительностью жизни или обнаружения маркеров, коррелирующих старение организма.

A.M.

