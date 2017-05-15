Азербайджанский стрелок вышел в финал соревнований Исламиады

2017-05-15 11:14 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский стрелок Расул Мамедов вышел в финал соревнований по стрельбе из пистолета на дистанции 50 метров в рамках IV Игр исламской солидарности в Баку.

В квалификации Мамедов набрал 538 очков.

Другой азербайджанский стрелок Рагим Рагимов не смог попасть в восьмерку сильнейших, а Руслан Лунев не принял участие в соревнованиях.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Анвар Мамедов)