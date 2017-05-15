Главы МВД Беларуси и Сербии рассмотрели перспективы сотрудничества

2017-05-15 11:15 | www.trend.az | 3

Перспективы сотрудничества МВД Беларуси и Сербии обсудили министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич и заместитель председателя правительства - министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович. Такая информация размещена на сайте МВД, передает Белта.

При поддержке посольства Беларуси с 11 по 13 мая состоялся первый в истории двусторонних отношений визит министра внутренних дел Беларуси в Сербию. Главы МВД двух стран обсудили состояние и перспективы расширения сотрудничества в правоохранительной сфере, обменялись мнениями по основным направлениям дальнейшего взаимодействия, включая взаимный обмен визитами и укрепление профессиональных контактов. Во встрече принял участие посол Беларуси в Сербии Владимир Чушев.

Игорь Шуневич посетил подразделения и учреждения образования системы МВД Сербии, ознакомился с особенностями организации оперативно-служебной деятельности полицейского ведомства этой страны.