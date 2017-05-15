Терминалы ExpressPay в Бакинском метрополитене!

2017-05-15 11:19 | www.oxu.az | 3

Установленные во многих торгово-развлекательных центрах, крупных маркетах и магазинах, автозаправочных станциях платежные терминалы ExpressPay известны всем как быстрые и удобные средства платежей.

Терминалы ExpressPay, посредством которых возможно осуществлять различные виды оплат, уже установлены на станциях Бакинского метрополитена и клиенты смогут в любое время воспользоваться ими.

В настоящее время ExpressPay является самой обширной сетью платежных терминалов, предлагаемой банком и позволяющей осуществлять различные виды государственных платежей благодаря подключению к Правительственному Платежному Порталу, созданному Центральным банком Азербайджанской Республики.

Так, клиенты могут совершать более 110 административных штрафов, сборов и других бюджетных платежей в Азербайджанский ипотечный фонд, министерство внутренних дел, Государственный таможенный комитет, Государственную миграционную службу, министерство образования, министерство налогов, Государственный фонд социальной защиты, ГНКАР, «Азеригаз», «Aзеристилик», осуществлять оплаты по услугам стационарной телефонной связи посредством платежных терминалов ExpressPay.

Дополнительно к этому платежные терминалы ExpressPay предоставляют возможность проводить оплаты Expressbank-а, других банков и небанковских кредитных организаций, страховых компаний, операторов мобильной связи, коммунальные платежи и платежи телефонной связи (Азтелеком), кабельного телевидения, интернет-провайдеров, а также онлайн-игр, социальных сетей и других услуг. Платежи и операции, осуществляемые посредством платежных терминалов ExpressPay, моментально претворяются в жизнь и клиентам предоставляется квитанция на основе оплаты.

Для получения более подробной информации об услугах Банка и ExpressPay вы можете обратиться в Информационный Центр 132, воспользоваться веб-сайтом www.expressbank.az или же связаться с нами посредством социальной сети Facebook www.facebook.com/Expressbank.