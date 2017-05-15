Авария на дороге Баку-Губа: Есть погибшие и раненые

2017-05-15 11:24 | www.oxu.az | 3

Сегодня утром на автомагистрали Баку-Губа произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, на 112 км автомагистрали на территории Сиязанского района перевернулся автомобиль, в результате чего 2 человека погибли, 2 человека получили травмы.

Погибшими являются женщины, пострадавшие – одна женщина и один мужчина, которые были госпитализированы в Сиязанский региональный диагностический центр.

По факту ведется расследование.

З.Г.

