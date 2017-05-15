Некоторые силы пытаются испортить российско-азербайджанские отношения, используя вопрос ВАК - эксперт

2017-05-15 11:20 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Существуют силы, которые стремятся испортить российско–азербайджанские отношения, однако, все их попытки безуспешны, сказал Trend в понедельник российский политолог, эксперт по международным вопросам Евгений Михайлов.

По его словам, главной задачей армянского лобби является признание Россией "независимости" оккупированного Нагорного Карабаха, что привело бы к автоматическому разрыву дипотношений между Москвой и Баку.

«Попытка закрытия Всероссийского азербайджанского конгресса не удастся, вполне вероятно будет дана возможность урегулировать проблемы с документацией», - сказал Михайлов.

Сегодня состоится судебный процесс в связи с поданным минюстом России иском об аннулировании регистрации ВАК.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры. Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорно-Карабахского региона и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Анаханум Хидаятова)

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