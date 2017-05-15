Межбанк Азербайджана успешно проводит обновление истекших пенсионных карт

2017-05-15 11:24 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Международный банк Азербайджана (МБА), осуществляющий пенсионные выплаты гражданам в рамках сотрудничества с Государственным фондом социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения, успешно продолжает процесс массового обновления пенсионных карт, срок которых истек в апреле-мае 2017 года.

Как говорится в сообщении банка, распространенном в понедельник, процесс проводится на основе соответствующих списков, представленных со стороны Фонда, в соответствующих филиалах и отделениях банка. Напомним, что срок действия массового количества пенсионных карт МБА истекает в апреле-мае через каждые пять лет. С целью обеспечения удобства граждан, обращающихся в филиалы для обновления пенсионных карт, и реализации этого процесса без создания очередей офисы банка работают в усиленном режиме. С начала мая пенсионерам выдано свыше 50 тысяч новых карт.

Всем пенсионерам, у которых истек срок действия пенсионных карт, для своевременного получения выплат банк рекомендует обменять их в соответствии с имеющимися процедурами.

Информацию о продуктах и услугах МБА можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, а также позвонив в Информационный центр по короткому номеру (012) 937.