В Сиязане в ДТП погибли мать и дочь - ОБНОВЛЕНО 1

2017-05-15 11:33 | www.apa.az | 3

Стали известны имена раненых и погибших в результате произошедшего сегодня утром на территории Сиязанского района ДТП.

Как сообщает северное бюро АПА, погибшими являются Натаван Гусейнова и ее дочь Айтен.

Пострадавшими являются жители города Баку Кянан Шукюров (1991 г.р.) и Афет Агаева (1992 г.р.).

Состояние К.Шукюрова тяжелое.

По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

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11:26

Министерство по чрезвычайным ситуациям распространило информацию в связи с произошедшим на автомагистрали Баку-Губа дорожно-транспортным происшествием.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт министерства, сегодня в Центр управления при кризисных ситуациях поступила информация о том, что на 101 км. автомобильной дороги Баку-Губа, на территории Сиязанского района столкнулись автомобили «Changan» и «Mercedes».

На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные-спасатели Государственной противопожарной службы МЧС. Они извлекли из легкового автомобиля марки «Changan» одного раненого человека и трупы двух человек. Операция завершилась в 09:00.

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10:15

Сегодня утром на автомагистрали Баку-Губа произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает северное бюро АПА, на 112 км. автомагистрали на территории Сиязанского района перевернулся автомобиль, в результате чего 2 человека погибли, 2 человека получили травмы.

Погибшими являются женщины, пострадавшие – одна женщина и один мужчина, которые были госпитализированы в Сиязанский региональный диагностический центр.

По факту ведется расследование.