Cабина Сафарова: Так предначертано

2017-05-15 11:30 | www.oxu.az | 3

В выставочном зале имени Саттара Бахлулзаде 17-18 мая состоится первая персональная выставка «Мактуб» талантливой художницы Сабины Сафаровой.

На суд любителей искусства будут представлены 38 авторских картин.

Как передает Oxu.Az, торжественное открытие выставки состоится 17 мая в 19:00.

Сабина Сафарова родилась и выросла в Баку. С детства увлекалась рисованием, но не рассматривала этот вид деятельности в качестве профессионального занятия.

«Все стремительно изменилось несколько лет назад. Появилась безудержная страсть к написанию живописи маслом на холсте. Хотя я никогда не писала маслом, тем более на холсте, но желание творить было настолько сильным, что незамедлительно начала обучаться живописи, попутно тестируя различные техники», - говорит сама художница.

Сабина верит в судьбу и предопределение свыше, неспроста названием для своей первой персональной выставки она выбрала распространенное в арабских странах фаталистическое понятие «Мактуб», литературно переводимое как присловье «так предначертано» Аллахом.

В своем творчестве художница обращается к самым разным техникам и жанрам. В последних работах в фокусе ее интереса все чаще преобладает культура и традиции ее страны.

На данный момент Сабина работает в стиле импрессионизма с элементами экспрессии - самого эмоционального направления в живописи, которое позволяет выплеснуть на холст энергетически яркие работы. Она глубоко чувствует цвет, мыслит цветом, выражается цветом. А также очень тщательно и продуманно подходит к поверхности холста, фактуре холста.

В своих работах Сабина Сафарова использует смешанную технику и различные инструменты, такие как кисти, мастихин, шпатель.

С момента знакомства с масляной живописью и до персональной выставки прошло 4 года.

Посмотреть на картины художницы все желающие смогут в период с 17 по 18 мая.

C.C.

