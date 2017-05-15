Азербайджан готов к проведению Олимпийских игр - спортсменка из Уганды

2017-05-15 11:31 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - IV Игры исламской солидарности организованны на высоком уровне, Баку очень красивый город, люди здесь очень добрые и дружелюбные, об этом Trend сказала спортсменка из Уганды Авис Майкл Какаи Мейя (Avis Michal Kakayi Meya)

Спортсменка отметила, что хотела бы вернуться в Баку еще раз, и непременно, будет советовать друзьям, посетить Азербайджан.

«В Баку очень много красивых и привлекательных мест для туристов, живописные пляжи, море" - сказала спортсменка.

Спортсменка добавила, что Баку прекрасно подготовлен к проведению Исламиады, и мог бы, вполне, организовать Олимпийские игры.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Авторы: Гусейн Велиев, Анаханум Хидаятова)