Минздрав: С начала Исламиады в скорую помощь поступило 66 обращений

2017-05-15 11:41 | www.apa.az | 3

С начала IV Игр Исламской солидарности в службу скорой помощи поступило 66 обращений.

Как сообщила АПА сотрудник пресс-службы Министерства здравоохранения Сафая Ахмедова, 24 человека были доставлены в больницу. По ее словам, 22 из них поместили в Клинический медицинский центр, 3 человека были выписаны домой после медосмотра: «Из 66 человек, обратившихся в скорую помощь, 18 иностранцы, 11 из них были госпитализированы. 3 иностранца были проконсультированы и выписаны. 48 местных спортсменов были осмотрены, 10 из них госпитализированы. 22 участника находятся в Центральной клинической больнице, еще 2 спортсмена - в Реабилитационном центре. Их доставили с симптомами головная боль, жар, аритмия и прочие».

Представитель министерства добавила, что в настоящее время в Клиническом медицинском центре проходит лечение один человек, он будет выписан сегодня. По ее словам, всем пациентам была оказана медицинская помощь на самом высоком уровне.