Трагедия в Москве: Сотрудник МИД России убил жену и дочь, а затем покончил с собой

2017-05-15 11:47 | www.apa.az | 3

На юго-западе Москвы 44-летний мужчина застрелил жену и пятилетнюю дочь, после чего покончил с собой.

Как сообщает АПА со ссылкой на Life.ru, трагедия произошла поздно вечером 14 мая в квартире одного из домов на Ленинском проспекте. На месте работает следственно-оперативная группа.

По предварительным данным, мужчина работал в Департаменте азиатского и тихоокеанского сотрудничества министерства иностранных дел РФ.