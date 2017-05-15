Названы затраты азербайджанцев на продовольствие

2017-05-15 11:40 | www.oxu.az | 3

В январе-апреле 2017 года населением Азербайджана на розничных торговых объектах было приобретено товаров на сумму в 10,2 млрд манатов, что на 1,7% больше по сравнению с аналогичным показателем за соответствующий прошлогодний период.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в январе-апреле 2017 года на приобретение продуктов питания, напитков и табачных изделий население потратило 5 млрд 161 млн манатов, или 50,6% от общего объема затрат в объектах розничной торговли. Расходы на данную категорию товаров выросли по отношению к сопоставимому периоду прошлого года на 0,6%. Соответственно, 5 млрд 39 млн манатов, или 49,4% составили затраты на товары непродовольственного назначения с ростом на уровне 2,7%. В частности, в структуре расходов 45,2% или 4 610,4 млн манатов составили продукты питания, 5,4% или 550,87 млн манатов - напитки и табачные изделия.

В январе-апреле 2017 года среднемесячный розничный товарооборот на душу населения составил 263,5 маната, что в номинальном выражении на 36 манатов превышает показатель за аналогичный период 2016 года. В целом, средние затраты каждого жителя страны на продукты питания, напитки и табачные изделия составили 133,2 маната, а на товары непродовольственного назначения – 130,3 маната в месяц.

A.M.

