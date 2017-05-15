Датской принцессе запретили общаться с подругой из-за её откровенных фото

2017-05-15 11:44 | www.oxu.az | 3

45-летней датской кронпринцессе Мэри запретили общаться с 41-летней телезвездой и супругой племянника автора знаменитой серии о Джеймсе Бонде Кэролайн Флеминг.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источник в королевских кругах.

Как сообщается, невестке царствующей королевы указали на плохое впечатление, которое создаёт «тусовочный образ жизни её подруги».

По данным СМИ, если быть точнее, окружение будущей королевы имеет в виду аккаунт Флеминг в «Инстаграме», полный откровенных изображений в купальниках и демонстрации распития алкоголя.

Сама кронпринцесса очень огорчена запретом: женщин, как сообщает Daily Mail, связывала многолетняя дружба, дочь Флеминг даже считает королевскую особу своей крёстной матерью. Однако в последнее время подруг действительно больше не видят в обществе друг друга — кронпринцессы не было даже на похоронах отца телезвезды.

Н.О.