Датской принцессе запретили общаться с подругой из-за её откровенных фото
2017-05-15 11:44 | www.oxu.az | 3
45-летней датской кронпринцессе Мэри запретили общаться с 41-летней телезвездой и супругой племянника автора знаменитой серии о Джеймсе Бонде Кэролайн Флеминг.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источник в королевских кругах.
Как сообщается, невестке царствующей королевы указали на плохое впечатление, которое создаёт «тусовочный образ жизни её подруги».
По данным СМИ, если быть точнее, окружение будущей королевы имеет в виду аккаунт Флеминг в «Инстаграме», полный откровенных изображений в купальниках и демонстрации распития алкоголя.
Сама кронпринцесса очень огорчена запретом: женщин, как сообщает Daily Mail, связывала многолетняя дружба, дочь Флеминг даже считает королевскую особу своей крёстной матерью. Однако в последнее время подруг действительно больше не видят в обществе друг друга — кронпринцессы не было даже на похоронах отца телезвезды.
Н.О.