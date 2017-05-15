Стало известно число водителей, «попавшихся» на желтых полосах

2017-05-15 11:49 | www.oxu.az | 2

Названо число водителей, привлеченных к административной ответственности за пересечение дорожных разделительных полос (желтых полос), нанесенных в связи с IV Исламскими играми солидарности.

Как передает Oxu.Az, начальник отдела по связям с общественностью Государственного управления дорожной полиции города Баку, полковник Вагиф Асадов сообщил АПА, что контроль за дорожными разделительными полосами, нанесенными в связи с IV Исламскими играми солидарности, продолжается:

«С 5 мая по сей день к административной ответственности за нарушение правил движения по специальным полосам был привлечен 941 человек».

Учитывая, что с завтрашнего дня интенсивность движения на этих полосах увеличится, В.Асадов обратился к водителям:

«С завтрашнего дня число перевозящих спортсменов транспортных средств увеличится. В связи с этим просим водителей быть внимательными, не пересекать предусмотренные для соревнований полосы, не въезжать на полосы, предназначенные для соревнований. Еще раз довожу до вашего сведения, что не имеющие права пользоваться этими полосами будут привлечены к административной ответственности».

Отметим, Кабинет Министров издал распоряжение в связи с использованием специальных полос движения в Баку. Согласно распоряжению, специальные полосы движения в связи с проходящими в Баку IV Исламскими играми солидарности будут использоваться с 5 по 25 мая.

A.M.

