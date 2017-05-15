Авария на дороге Баку-Губа: Есть погибшие и раненые – ОБНОВЛЕНО

2017-05-15 11:50 | www.oxu.az | 2

Стали известны имена раненых и погибших в результате произошедшего сегодня утром на территории Сиязанского района ДТП.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, погибшими являются Натаван Гусейнова и ее дочь Айтен.

Пострадавшими являются жители города Баку Кянан Шукюров (1991 г.р.) и Афет Агаева (1992 г.р.).

Состояние К.Шукюрова тяжелое.

По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

11:35

Министерство по чрезвычайным ситуациям распространило информацию в связи с произошедшим на автомагистрали Баку-Губа дорожно-транспортным происшествием.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, сегодня в Центр управления при кризисных ситуациях поступила информация о том, что на 101 км. автомобильной дороги Баку-Губа, на территории Сиязанского района столкнулись автомобили «Changan» и «Mercedes».

На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные-спасатели Государственной противопожарной службы МЧС. Они извлекли из легкового автомобиля марки «Changan» одного раненого человека и трупы двух человек. Операция завершилась в 09:00.

11:24

Сегодня утром на автомагистрали Баку-Губа произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, на 112 км автомагистрали на территории Сиязанского района перевернулся автомобиль, в результате чего 2 человека погибли, 2 человека получили травмы.

Погибшими являются женщины, пострадавшие – одна женщина и один мужчина, которые были госпитализированы в Сиязанский региональный диагностический центр.

По факту ведется расследование.

З.Г.

