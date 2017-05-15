Сборная Азербайджана по дзюдо одержала вторую победу в командных соревнованиях в Исламиаде

2017-05-15 11:54 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Сборная Азербайджана по дзюдо одержала вторую победу в командных соревнованиях в рамках IV Игр исламской солидарности.

Вторую встречу в командных соревнованиях по дзюдо сборная Азербайджана провела со сборной Турции. Азербайджанские дзюдоисты одержали победу над соперниками со счетом 4:1.

Очередным соперником азербайджанской команды станет сборная Узбекистана.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Эльчин Мехтиев)