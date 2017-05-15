В БВШН состоялась встреча с абитуриентами, набравшими 700 баллов (ФОТО)

2017-05-15 11:54 | www.trend.az | 2

Ректор Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) Эльмар Гасымов встретился с четырьмя абитуриентами, набравшими 700 баллов на проведенных Государственным Экзаменационным Центром вступительных экзаменах в вузы по 1 группе специальностей. Все они – выпускница средней школы №162 г.Баку Махира Асадзаде, выпускник лицея имени Зарифы Алиевой г. Баку Эльмир Ахмедов, выпускница средней школы №220 г.Баку Халида Алиева и выпускник средней школы пос. Лагич Исмаиллинского района Вахаб Джебраилов – хотят учиться в БВШН на факультете «Инженерия по автоматизации процессов». Во встрече также приняли участие родители абитуриентов, преподаватели и студенты вуза.

Тепло поздравив абитуриентов с замечательным результатом и отличными итогами экзаменов, ректор отметил: «Отрадно, что образованная, хорошо подготовленная и талантливая молодежь выбирает для получения высшего образования именно БВШН». По словам Эльмара Гасымова, студенты, набравшие высокие баллы, станут примером для абитуриентов на вступительных экзаменах в будущем. Он выразил уверенность, что они смогут использовать все свои знания и способности для дальнейшего успешного развития страны.

Участвовавшие во встрече абитуриенты и их родители – Мехеббет Асадов, Айтен Бахышова, Гюнай Джебраилова и Айгюн Тагиева – выразили благодарность ректору Высшую Школу за поздравления и теплый прием.

Следует отметить, что из пяти абитуриентов, набравших 700 баллов на вступительных экзаменах по 1 группе специальностей, четыре абитуриента выбирают БВШН.