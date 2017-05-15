İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 52 terörist etkisiz hale getirildi

2017-05-15 12:00 | www.trend.az | 0

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada, ülke genelinde yürütülen operasyonlarda; 38'i ölü, 11'i teslim, 3'ü sağ olmak üzere toplam 52 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde bir haftadır yürütülen operasyonlara iliştkin açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında açıklamasında 8-15 Mayıs 2017 tarihleri arasında bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH), ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hava ve kara unsurlarınca 483 operasyon gerçekleştirildiğini, örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 118 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Yabancı teröristlerle mücadele kapsamında, DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 kişi, FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında, FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 767 kişi, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında, sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 4 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

52 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda; 38'i ölü, 11'i teslim, 3'ü sağ olmak üzere toplam 52 terörist etkisiz hale getirildiği dile getirildi.

UYUŞTURUCU SATICILARINA AĞIR DARBE

Açıklamada uyuşturucu satıcılarına da ağır darbe vurulduğu belirtilerek “Narko Sokak Operasyonu kapsamında 81 ilde yapılan operasyonlarda bin 238 kişi gözaltına alındı” denilerek şunlar vurgulandı: "Dönem içerisinde, vatandaşların huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, çocuk ve gençlerin madde bağımlılığı başta olmak üzere her türlü zararlı alışkanlıklardan korunmaları maksadıyla, sokak satıcılarına yönelik planlı çalışmalar ile Narko Sokak Operasyonu kapsamında 81 ilde yapılan operasyonlarda bin 238 kişi gözaltına alındı. “81 ilde 10 bin 273 personelin katılımıyla “Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması-2” yapıldı. Ayrıca, 81 ilde 10 bin 273 personelin katılımıyla çocukların huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim ve öğretimlerini yapabilmeleri amacıyla 6 bin 74 okul ve çevresinde (okul servis araçları, kahvehane, internet kafe, oyun salonu, parklar vb.) “Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması-2” yapıldı.