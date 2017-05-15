Fairmont Baku стал одной из площадок Azerbaijan Fashion Week
2017-05-15 12:12 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend Life/ - Отель Fairmont Baku стал одной из площадок Azerbaijan Fashion Week. Именно здесь пройдут завершающие показы Недели моды, сообщили Trend Life организаторы.
Fairmont Baku размещается в одной из башен Flame Towers и является частью мировой сети отелей Fairmont Raffles Hotels International. В Баку этот изысканный отель начал функционировать с 2013 года и стал фактически новым символом столицы - как Эйфелева башня в Париже или Статуя Свободы в Нью-Йорке.
Огненные башни на фоне ночного неба представляют собой захватывающее зрелище. У гостей будет прекрасная возможность оценить и роскошный интерьер этого знакового сооружения.
Хотим отметить, что первый сезон Недели моды также проходил в этом отеле и вот, к удовольствию всех участников мероприятия, эта замечательная традиция вновь возрождается.
Сезон Осень-Зима 2017/2018 Недели Моды пройдет с 23 по 27 мая.
Показы в отеле Fairmont Baku состоятся 26-27 мая.
Помимо этого, во время модной Недели будет работать шоурум, где гости и посетители смогут приобрести одежду известных дизайнеров – как тех, что заявлены на показах, так и многих других.
Приглашаем всех посетить праздник моды!
Билеты можно приобрести на сайте iticket.az
Дополнительная информация: 055 202 01 88, www.afw.az
Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az
Общая информация:
Azerbaijan Fashion Week проходит дважды в год: в мае и ноябре. В рамках первых четырех сезонов прошло более 60 показов известных дизайнеров, в том числе из Франции, Испании, Турции, России, Украины, Казахстана, Грузии, Латвии.
Основная цель Азербайджанской Недели моды направлена на популяризацию растущей модной индустрии в Азербайджане и создание условий для демонстрации работы талантливых дизайнеров.
В мероприятии принимают участие международные эксперты модной индустрии, в том числе байеры модных розничных сетей и магазинов и представители глянцевых международных, а также местных изданий.