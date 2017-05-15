Fairmont Baku стал одной из площадок Azerbaijan Fashion Week

2017-05-15 12:12 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Отель Fairmont Baku стал одной из площадок Azerbaijan Fashion Week. Именно здесь пройдут завершающие показы Недели моды, сообщили Trend Life организаторы.

Fairmont Baku размещается в одной из башен Flame Towers и является частью мировой сети отелей Fairmont Raffles Hotels International. В Баку этот изысканный отель начал функционировать с 2013 года и стал фактически новым символом столицы - как Эйфелева башня в Париже или Статуя Свободы в Нью-Йорке.

Огненные башни на фоне ночного неба представляют собой захватывающее зрелище. У гостей будет прекрасная возможность оценить и роскошный интерьер этого знакового сооружения.

Хотим отметить, что первый сезон Недели моды также проходил в этом отеле и вот, к удовольствию всех участников мероприятия, эта замечательная традиция вновь возрождается.

Сезон Осень-Зима 2017/2018 Недели Моды пройдет с 23 по 27 мая.

Показы в отеле Fairmont Baku состоятся 26-27 мая.

Помимо этого, во время модной Недели будет работать шоурум, где гости и посетители смогут приобрести одежду известных дизайнеров – как тех, что заявлены на показах, так и многих других.

Приглашаем всех посетить праздник моды!

Билеты можно приобрести на сайте iticket.az

Дополнительная информация: 055 202 01 88, www.afw.az

www.fairmont.com/baku/

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

Общая информация:

Azerbaijan Fashion Week проходит дважды в год: в мае и ноябре. В рамках первых четырех сезонов прошло более 60 показов известных дизайнеров, в том числе из Франции, Испании, Турции, России, Украины, Казахстана, Грузии, Латвии.

Основная цель Азербайджанской Недели моды направлена на популяризацию растущей модной индустрии в Азербайджане и создание условий для демонстрации работы талантливых дизайнеров.

В мероприятии принимают участие международные эксперты модной индустрии, в том числе байеры модных розничных сетей и магазинов и представители глянцевых международных, а также местных изданий.