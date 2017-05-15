На юге Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3

2017-05-15 12:12 | www.trend.az | 3

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Тихом океане в районе острова Амамиосима в южной префектуре Окинава, передает РИА Новости со ссылкой на главное метеорологическое управление Японии.

Очаг залегал на глубине 10 километров. Эпицентр располагался в Тихом океане. По семибалльной японской шкале максимальная сила толчков не превысила 2 баллов.

Незначительные толчки ощущались в префектурах Окинава и Кагосима.

Информации о разрушениях и жертвах не поступало. Угрозы цунами нет.